Прокуратура организовала проверку после массового отравления детей в новокузнецкой школе

Фото: архив "КП"

Прокуратура Центрального района Новокузнецка организовала проверку по факту отравления детей в школе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 13 февраля в школе №2. После торжественной линейки 22 ребенка почувствовали головокружение, слабость и першение в горле. Учащиеся были доставлены в больницы города с подозрением на ингаляционное отравление. Всех остальных школьников эвакуировали из здания.

На место происшествия выехал прокурор района Илья Платов.

- Обеспечены координация действий правоохранительных органов, проведение мероприятий по отбору проб воздуха и воды специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в Кемеровской области по г. Новокузнецку и Новокузнецкому району, - сообщили в прокуратуре.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.