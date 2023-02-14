В Кузбассе наградили инспектора ПДН, которая спасла раненую собаку

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе наградили сотрудницу полиции Анастасию Гришину, которая спасла раненую собаку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По дороге на работу инспектор по делам несовершеннолетних увидела, как стая бродячих псов терзает своего сородича и разогнала агрессивных животных. После встречи с бездомными собаками хаски сильно пострадала и нуждалась в помощи. Сотрудница полиции доставила животное в ветеринарную клинику. Там четвероногому сделали операцию и наложили больше 10 швов.

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадий Корниенко вручил Анастасии Гришиной почетную грамоту и выразил признательность за смелость, отзывчивость и неравнодушие.