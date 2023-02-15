Глава Кемерова отчитался о ходе работ по комплексному развитию заискитимской части города

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

От улицы Соборной до улицы 9-го Января продолжается укладка труб в траншеи, ведется устройство днищ оснований колодцев из кирпича, параллельно проводится опиловка деревьев и демонтаж асфальтного покрытия на новых участках. От улицы Тухачевского до улицы Терешковой демонтируется асфальтное полотно и разрабатывается грунт для прокладки траншей.

На улице Сибиряков-Гвардейцев от улицы 9-го Января до Пионерского бульвара и на улице Терешковой завершается снятие рельсов и вывоз строительного мусора в ходе работ по демонтажу трамвайного полотна. На пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Искитимской набережной рабочие начали забивать сваи для будущей повысительной насосной станции. А на участке улицы Гагарина от улицы Терешковой до улицы Мирной ведется разработка траншей для укладки водопровода.

Не обошлось в ходе работ и без сюрпризов. Как рассказал Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале, оказалось, что на улице Гагарина между улицами Соборной и Кавалерийской для строительства тепловых сетей нужно переносить существующую ливневую канализацию. Было решено сначала отсыпать щебнем основания, а затем уже приступить к ее переукладке.