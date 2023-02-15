В Кузбассе почтили память воинов-интернационалистов

Фото: пресс-служба АПК

Памятные мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялись во всех муниципалитетах региона. Ветераны боевых действий, родные и близкие воинов-интернационалистов почтили память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы.

В Кемерове возложил цветы к мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Мы должны помнить тех, кто воевал ради жизни и мира, ради будущего. Мы будем вечно помнить тех, кто погиб. На тех, кто жив, лежит особая задача - передать эту память, свой опыт, знания, стать примером для подрастающего поколения, - подчеркнул глава региона.

В Афганской войне погибли 17 кемеровчан. В их честь названы улицы города, имена увековечены на мемориальных досках. Сегодня в областном центре продолжают проживать 564 участника тех событий.

Из Афганистана не вернулись 33 новокузнечанина. В городе состоялись памятные мероприятия у стелы «Черный тюльпан», установленной в память о солдатах и офицерах, участвовавших в локальных конфликтах, и на Аллее памяти воинов-интернационалистов Новоильинского района. Также прошла общегородская патриотическая акция «Красный тюльпан».

В Мысках возложили цветы к мемориальной плите у памятника «Воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах», а в Ленинске-Кузнецком - к мемориалу воинам-интернационалистам.