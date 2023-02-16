Для медучреждений Кузбасса закупят 1368 единиц диагностического оборудования

Фото: пресс-служба АПК

В регионе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.

- Люди получают возможность обследоваться на современных аппаратах рядом с домом. Своевременная диагностика помогает врачам оперативно начать лечение и сохранить здоровье наших жителей, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, в поликлинике Кемеровской городской клинической больницы № 4 установили новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ» российского производства стоимостью 13 миллионов рублей. Попутно в рентген-кабинете сделали ремонт. Теперь более восьми тысяч прикрепленных к медучреждению жителей районов Ягуновский, Пионер и Комиссарово могут пройти обследование на современном оборудовании. За смену специалисты могут проводить до 30 исследований.

Аппарат был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, что благодаря участию региона в различных госпрограммах этого нацпроекта в прошлом году в медучреждения поступило 1309 единиц оборудования для проведения диагностики разного профиля. В нынешнем году ожидается поставка еще 1 368 единиц.