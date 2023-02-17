В дирекции Шерегеша прокомментировали «стычки» глухарей и отдыхающих

Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / ВКонтакте

В официальном Telegram-канале дирекции Шерегеша сообщили, что чаще всего с глухарями встречаются туристы, любящие кататься вне трасс, поскольку птицы живут в лесу.

Поскольку близится весна, у глухарей начинается брачный период, из-за чего они яро реагируют на внимание, тогда как отдыхающие, повстречав птицу, начинают к ней приближаться, фотографировать, разговаривать с ней или кричать, а иногда даже бить лыжными палками. Поэтому и происходят «стычки» и так называемые нападения.

- Если во время катания вы заметите эту птицу - просто уходите, - предупредили в дирекции.

Там также добавили, что, «по мнению глухаря», человек вторгается на его территорию - в лес, поэтому ее приходится защищать.

Накануне наша редакция писала о нападении воинственного глухаря на туристку. Отметим, что в начале февраля мы также писали о битве птицы с отдыхающими из Новосибирска.