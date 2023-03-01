Открытие зимних Международных игр «Дети Азии» в Кузбассе посмотрели более двух миллионов человек

На трибунах присутствовало более 5 тысяч человек Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Зрителями церемонии открытия II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии», которая прошла 25 февраля в Кузбассе, стали более 2,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-центре турнира.

Трансляцию красочного шоу с участием известных российских фигуристов вел федеральный спортивный телеканал МАТЧ ТВ. В самом ледовом дворце «Кузбасс» на трибунах присутствовало более 5 тысяч человек.

- Организованная прямая трансляция дала возможность еще большему числу людей быть свидетелями грандиозного праздника спорта, - считает руководитель дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе Алексей Пузынин.

Напомним, что на церемонии открытия Игр состоялся подъем российского флага и парад делегаций, а также ледовое шоу «Взлетая к победе», участниками которого стали двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко и призер Олимпийских игр Александра Трусова. Ведущими были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая Наталья Литовко.

Зимние Международные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Церемония закрытия соревнований состоится 4 марта в ледовом дворце «Кузбасс».