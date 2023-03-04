Ремонт Университетского моста в Кемерове обойдется почти в 400 млн рублей

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Госзакупок был опубликован электронный бюллетень для поиска подрядчика, который выполнит ремонт Университетского моста в Кемерове.

Согласно документу, начальная стоимость контракта составляет 390 444 157 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта, сам он пройдет 15-го.

Также известно, что старт демонтажных работ на мосту должен произойти 1 апреля, земляных работ - 1 мая, а строительных - 29 июля. При этом устанавливать оборудование должны начать 22 августа.

Ремонт моста планируется завершить 29 октября, но на случай непредвиденных обстоятельств власти выделили еще один месяц, благодаря чему срок сдачи объекта увеличится - до 29 ноября.

Накануне мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о предстоящих работах на Университетском и Кузбасском мостах.