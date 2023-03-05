В Кемерове отремонтируют улицу 1-я Стахановская

Капитальный ремонт улицы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В 2023 году в программу капитального ремонта нацпроекту «Безопасные качественные дороги» власти Кемерова включили улицу 1-я Стахановская. Работы будут проводиться на ее участке от кольцевой развязки до переезда на Новгородской улице. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По словам Анисимова, 1-я Стахановская, по которой передвигается грузовой транзитный транспорт и промышленная техника, давно требует капитального ремонта. В списке работ, которые будут проводиться на этой дороге - переустройство водопропускного сооружения, лотков и колодцев, строительство тротуара, обновление и укрепление дорожной одежды, а также установка новой линии освещения.

Уже в ближайшее время городские власти объявят торги на определение подрядчика, чтобы уже весной - с началом сезона благоустройства, тот смог приступить к работе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кемерове построят еще два участка Комсомольского проспекта, что удлинит его в обе стороны и превратит эту городскую магистраль в единую хорду.