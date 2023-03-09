«Ущерб подсчитывается»: мэр Новокузнецка рассказал о последствиях ураганного ветра

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В праздничный день 8 марта в Новокузнецке был зафиксирован сильнейший ветер: он снес крыши домов, опрокинул дорожные знаки и повредил линии электропередач, оставив жителей без света. О последствиях урагана рассказал в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, ветер стал причиной обрыва электропроводов в частном секторе Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, аварии на сетях были и в Заводском районе. Некоторые жители остались без света более чем на 12 часов.

- Очень много вопросов к энергетикам. Оценки работе - «неудовлетворительно»... У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании, - написал Сергей Кузнецов.

Также ветер повредил несколько крыш многоэтажек, социальных объектов, снес вывески магазинов, дорожные знаки, свалил деревья, перевернул социальные торговые ряды в Заводском районе.

По словам мэра, сейчас специалисты подсчитывают ущерб, причиненный городу в результате разгула стихии.