Житель Кузбасса получил срок за массажное кресло

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе осудили 40-летнего жителя Новокузнецкого района, который дал взятку в виде массажного кресла. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина являлся учредителем и директором фирмы-поставщика медицинской техники и оборудования. В ноябре 2021 года он подарил заведующему отделением одной из кемеровских больниц дорогое массажное кресло взамен на покровительство. Житель Новокузнецкого района оплатил часть стоимость кресла, а вторую - другой предприниматель (уголовное дело в отношении него сейчас расследуется).

На мужчину завели уголовно дело по статье о даче взятке должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Суд признал кузбассовца виновным и назначил три года лишения свободы условно, а также штраф в размере 1 млн 277 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что дело 47-летнего заведующего отделением одной из кемеровских больниц передано в суд.