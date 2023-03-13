Назначен временно исполняющий обязанности главы города Междуреченска

Фото: администрация Междуреченска.

Временно исполняющим обязанности главы Междуреченска назначен Сергей Перепилищенко, ранее занимавший пост первого заместителя главы. Об этом сообщили в администрации города.

Сергей Перепилищенко родился 7 октября 1975 года в Прокопьевске. Окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Начинал свою трудовую деятельность в угольной промышленности, прошел путь от горного мастера до директора шахты. В сентябре 2016 года назначен на должность заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству, с 2023 года является первым заместителем главы.

Напомним, что 10 марта глава Междуреченска Владимир Чернов досрочно сложил свои полномочия.