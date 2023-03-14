В Кузбассе пьяный мужчина пытался проникнуть в школу

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прокопьевске росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в школу. Об инциденте рассказали в Управление Росгвардии по Кемеровской области.

Днем в одном из образовательных учреждений сработал сигнал «тревога». Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место ЧП и обнаружил нетрезвого горожанина, который пытался попасть в здание. 44-летнего нарушителя задержали. Мужчина объяснил свой поступок тем, что, выпив, решил посетить школу, в которой когда-то учился. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Напомним, что подобный случай недавно произошел в одной из кемеровских школ, однако там мужчине удалось пройти в здание школы и попасть на урок.