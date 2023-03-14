Пользователи соцсетей обсуждают кемеровчанина, победившего гололед

Жители Кемерова обсуждают кемеровчанина, который встал на коньки, чтобы передвигаться по обледенелым дорогам города.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Пользователи соцсетей выложили в интернет ролик, на котором мужчина едет на коньках во дворе многоэтажки. По словам автора, герой видео отправился на работу.

Комментаторы оценили идею передвижения по городу на коньках.

- «Быстро и без пробок», «Я тоже так думал в магазин сгонять, быстрей бы было», «И на бензин тратиться не надо», - написали горожане.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 120 единиц спецтехники и почти 200 дорожных рабочих очищают улицы Кемерова от снега и наледи.