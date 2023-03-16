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НовостиПроисшествия16 марта 2023 2:06

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели подростка в Кузбассе

Тело школьника нашли в промышленной зоне города Белово
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения и гибели подростка в Белове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

15-летний школьник из села Беково пропал 10 марта. Спустя четыре дня бабушка, являющаяся его опекуном, обратилась в полицию. 15 марта в ходе поисковых мероприятий тело школьника без видимых телесных повреждений было найдено в промышленной зоне города Белово.

СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

- Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле прокуратуры области, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники дадут оценку деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по поводу профилактической работы с семьей погибшего.