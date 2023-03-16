В Кемерове возбудили уголовное дело после смерти ребенка при пожаре в общежитии

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове по факту гибели семилетнего ребенка при пожаре возбуждено уголовное дело по по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла вечером 15 марта в общежитии, расположенном на проспекте Октябрьском. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в комнате ребенка без сознания. Его передали врачам, прибывшим на место ЧП, однако реанимировать пострадавшего не удалось. По предварительным данным, озвученным прокуратурой Кузбасса, причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Также по факту пожара прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.