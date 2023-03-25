Минздрав опроверг закрытие детской клиники в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В минздраве Кузбасса опровергли информацию о закрытии частной детской поликлиники «Ювента», входящей в структуру ГАУЗ «ККБСМП им. М.А. Подгорбунского». Официальная информация опубликована на сайте ведомства.

Ранее на закрытие «Ювенты» пожаловались пациенты в телеграм-канале мэра Дмитрия Анисимова. В ответ представители в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи сообщили, что сейчас в медицинском учреждении идет реорганизация, и было решено приостановить работу семейной поликлиники «Ювента» с 1 апреля.

Сейчас министерство здравоохранения сообщило, что закрытие поликлиники не планируется.

- Поликлиника не закроется, она войдет в структуру мощного многопрофильного медицинского центра – Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова, - сказано в сообщении.