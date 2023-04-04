Роспотребнадзор Кузбасса снял ограничения, введенные из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Кузбасса отменил все ограничительные мероприятия, веденные на период высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Соответствующее постановление, пописанное врио главного государственного санитарного врача по региону Еленой Парамоновой, опубликовано на сайте ведомства.

В документе сказано, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Кузбассе идет на спад во всех возрастных группах. В период с 20 по 26 марта в больницы обратились 14,9 тысяч человек, что на 8,4% меньше, чем неделей ранее. Уровень заболеваемости на данный момент ниже эпидпорога на 9,7%.

В связи с этим Роспотребнадзор отменил ограничения, введенные в середине декабря 2022 года. Напомним, что рекомендовалось ограничить проведение массовых культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе в детских садах и школах; ввести «утренние фильтры» в образовательных учреждениях и другое.