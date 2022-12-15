В Кузбассе ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В больницах вводится «масочный режим» как для врачей, так и для посетителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе Роспотребнадзор ввел масочный режим в поликлиниках и ограничил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ограничительные мероприятия связаны со всплеском заболеваний ОРВИ и гриппом.

Этой зимой главной вирусной угрозой стал не коронавирус, а грипп. Мощнейшая волна инфекции началась в регионах России и сейчас постепенно добралась до Кузбасса. Первые случаи гриппа были выявлены у нас в конце ноября и с тех пор идет стабильный рост заболеваемости. На прошлой неделе в Кузбассе зарегистрировали 32,5 тысячи пациентов с ОРВИ и гриппом. Причем, болеют одинаково как дети, так и взрослые. На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах превысила эпидемический порог на 62,8%. По области гуляют несколько штаммов гриппа, но в 92% случаев это вирус гриппа А. Кроме того, в одном из социальных заведений выявлен очаг заболевания гриппом A(H1N1) - тот самый «свиной грипп».

Чтобы предупредить распространение вирусных инфекций, главный государственный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс ввел ограничительные меры.

Так, главам муниципалитетов необходимо ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в детсадах, школах и других образовательных учреждениях. В дошкольных организациях должен быть организован «утренний фильтр»: все дети, заходящие в здание, на входе проходят термометрию. Кроме того, необходимо вести учет числа заболевших, и в случае, если таких будет 20% от общего числа, закрывать классы и группы на карантин.

Больницам поручено перепрофилировать стационары для оказания помощи тяжелобольным гриппом и ОРВИ, ограничить посещение больных в стационарах, а также обеспечить раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями. Кроме того, в поликлиниках вводится «масочный режим» как для врачей, так и для посетителей.

Работодателям нужно обеспечить сотрудников масками и антисептиками, а также не допускать до работы заболевших.

Ограничения вводятся на время подъема заболеваемости.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кузбассе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом почти вдвое увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи, а также на медиков, работающих в поликлиниках.