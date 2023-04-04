В Кузбассе задержали мужчину, устроившего дебош в больнице

Фото: архив "КП"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Росгвардейцы задержали в Новокузнецке пьяного мужчину, который мешал работе медиков. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.
Вечером в больнице на проспекте Бардина сработал сигнал «тревога». Прибывшие стражи правопорядка обнаружили на месте 47-летнего мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к врачам. Как выяснилось, жителя села Атаманово, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, привезли в медучреждение с сильным алкогольным опьянением. Мужчина очнулся, стал буянить и вести себя некорректно с медиками, которые приводили его в чувство.
Наряд Росгвардии успокоил дебошира и передал для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.
Ранее «Комсомолка» писала, что на выходных агрессивный кузбассовец выгнал экипаж «скорой» из служебной машины.