В Кузбассе задержали мужчину, устроившего дебош в больнице

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали в Новокузнецке пьяного мужчину, который мешал работе медиков. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Вечером в больнице на проспекте Бардина сработал сигнал «тревога». Прибывшие стражи правопорядка обнаружили на месте 47-летнего мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к врачам. Как выяснилось, жителя села Атаманово, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, привезли в медучреждение с сильным алкогольным опьянением. Мужчина очнулся, стал буянить и вести себя некорректно с медиками, которые приводили его в чувство.

Наряд Росгвардии успокоил дебошира и передал для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее «Комсомолка» писала, что на выходных агрессивный кузбассовец выгнал экипаж «скорой» из служебной машины.