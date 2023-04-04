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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 1:02

В Кузбассе задержали мужчину, устроившего дебош в больнице

Инцидент произошел в Новокузнецке
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали в Новокузнецке пьяного мужчину, который мешал работе медиков. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Вечером в больнице на проспекте Бардина сработал сигнал «тревога». Прибывшие стражи правопорядка обнаружили на месте 47-летнего мужчину, который вел себя агрессивно по отношению к врачам. Как выяснилось, жителя села Атаманово, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, привезли в медучреждение с сильным алкогольным опьянением. Мужчина очнулся, стал буянить и вести себя некорректно с медиками, которые приводили его в чувство.

Наряд Росгвардии успокоил дебошира и передал для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее «Комсомолка» писала, что на выходных агрессивный кузбассовец выгнал экипаж «скорой» из служебной машины.