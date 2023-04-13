Соцсети: в Кузбассе нашли машину киллера, застрелившего предпринимателя

В Кузбассе найден автомобиль неизвестного мужчины, который застрелил предпринимателя в Осинниках. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На кадрах, выложенных в интернете, видно, как синие «Жигули» при помощи подъемного крана достают из ямы.

Фото: кадр Подслушано Осинники и Калтан.

- Найден автомобиль, который фигурирует в убийстве мужчины в Осинниках, - написали местные жители.

Пока официальной информации по делу нет.

Напомним, что убийство произошло 6 апреля на автостанции в Осинниках. Нападавших было двое. Они подъехали на «Жигулях» к остановке, затем один из злоумышленников – он был одет в яркую спецодежду – подошел к неизвестному мужчине и выстрелил ему в голову. После этого киллеры скрылись с места преступления. Убитым оказался местный предприниматель.