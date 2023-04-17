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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 1:41

В Кемерове суд перевел под домашний арест инспектора Госпожнадзора по делу о пожаре в приюте

Ранее мужчина содержался в СИЗО
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алена КИХАЕВА

В Кемерове суд смягчил меру пресечения инспектору Госпожнадзора Роману Плету, который обвиняется по делу о пожаре в частном приюте с 23 погибшими.

Плета освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Напомним, что инспектор Госпожнадзора обвиняется в халатности, повлекшей гибель постояльцев сгоревшего приюта (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Защитник Романа Плета настаивает на том, что пожарный не мог проверить ночлежку, так как по документам это был просто жилой дом.