В Кемерове суд перевел под домашний арест инспектора Госпожнадзора по делу о пожаре в приюте

Фото: архив "КП" Фото: Алена КИХАЕВА

В Кемерове суд смягчил меру пресечения инспектору Госпожнадзора Роману Плету, который обвиняется по делу о пожаре в частном приюте с 23 погибшими.

Плета освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Напомним, что инспектор Госпожнадзора обвиняется в халатности, повлекшей гибель постояльцев сгоревшего приюта (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Защитник Романа Плета настаивает на том, что пожарный не мог проверить ночлежку, так как по документам это был просто жилой дом.