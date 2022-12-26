Суд в Кемерове арестовал на два месяца инспектора пожнадзора, который должен был проверить сгоревший приют, где погибли 22 человека

Инспектору предъявлено обвинение в халатности. Фото: Алена КИХАЕВА

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения инспектору пожарного надзора Роману Плету, который должен был проверить сгоревший частный приют на Таврической улице. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки» из зала суда.

Государственному инспектору Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ). В прокуратуре сообщили, что инспектор в течение длительного периода не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности дома на улице Таврической, где на выходных произошел пожар. В частности, что в здании нет системы, сообщающей о пожаре, инспектор пожнадзора выявил еще в 2021 году. И за целый год никаких мер не принял. Правда, в защиту Плета выступили сразу несколько свидетелей – сотрудников МЧС, которые подтвердили, что внеочередная проверка не состоялась из-за нерасторопности прокуратуры: ее просто не согласовали. Поскольку по документам это был просто жилой дом, то сами пожарные инспекторы не могли туда зайти без сотрудников прокуратуры. В свою очередь представитель прокуратуры заявил, что Плет проверки не инициировал и не просил. Почему прокуратура не согласовала ранее запрошенную проверку, представитель ведомства не уточнил.

В своем последнем слове Роман Плет попросил отправить его под домашний арест, заявив, что готов сдать заграничные паспорта, и не покинет территорию не только России, но и не будет выезжать даже за пределы Кемеровской области.

Однако суд прислушался к мнению следователя, выразившего опасения, что, оставшись на свободе, инспектор пожнадзора может уничтожить документы и другие доказательства по делу, а также может начать оказывать влияние на свидетелей, которых еще не успели допросить.

В итоге суд арестовал Романа Плета на два месяца — до 24 февраля 2023 года.

Ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу организатору сгоревшего приюта Андрею Смирнову. 31-летний пастор полностью признал вину в преступлении, в котором его обвиняют - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчину отправили в СИЗО также на два месяца.

Напомним, что ночью 24 декабря произошел пожар в социальном приюте, организованном в частном доме на Таврической улице. В огне погибли 22 постояльца. Шестерым удалось спастись, двое из них находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. Известно, что приют работал нелегально, при этом, по словам адвоката Смирнова, про него знали медики, полиция и все контролирующие органы. По факту пожара следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям.