«У моей собаки условия лучше»: соседи рассказали, как жили постояльцы сгоревшего в Кемерове дома милосердия

В доме милосердия проживали около 30 человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В ночь на 24 декабря в Кемерове на улице Таврическая вспыхнул пожар: загорелся двухэтажный деревянный дом. Кто вызвал пожарных пока неясно: соседи все как один уверяют, что они узнали о случившемся, уже когда на месте были пожарные.

- Я где-то часа в три ночи услышал хлопок, и у машины - сигнализация сработала. Я думал лестница упала, потом смотрю, зарево, пожарные. У них, наверное, газовый баллон в это время взорвался, - вспоминает сосед, живущий напротив сгоревшего дома.

На первом этаже дома располагался магазин кормов для животных, а на втором - жили постояльцы. Фото: 2gis.

Даже спустя шесть часов после ликвидации пожара в воздухе отчетливо пахнет гарью. Когда-то двухэтажный дом зияет черными провалами окон, топорщится обломками обрешетки крыши в небо. В проемах виднеются закопченные до угольной черноты стены, пожарные разбирают завалы, который образовался после обрушения кровли.

- Есть погибшие? - интересуется невысокая старушка, подошедшая из переулка, который сразу за сгоревшим домом ныряет в паутину частного сектора на окраине города. И услышав ответ о 20 жертвах, неверяще отшатывается.

- Как 20? Я только одного мальчика тут видела, Он тут все делал….

- Да, был тут Женька, жил тут без документов, он тут и за продавца был, и за продуктами мотался, и еду готовил, короче, хозяйством занимался. Он говорил, что здесь человек примерно человек 30 жило, все такие же, кому некуда податься, - рассказывает еще один сосед Сергей Пылаев.

Пожар произошел глубокой ночью и его поздно заметили. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Как выяснилось, по адресу сгоревшего дома была зарегистрирована благотворительная общественная организация «Доброе дело», которая по учредительным документам занималась деятельностью по уходу с обеспечением проживания. Ближайшие соседи рассказывают пастор-евангелист организовал здесь дом милосердия, куда могли прийти те, кому было некуда идти из-за отсутствия жилья или документов. Пастор часто рассказывал, что было время, когда и ему негде было жить. Поэтому он и открыл этот приют для бездомных, где они жили, ели, работали на прилегающем производстве.

- Ну, как жили, у моей собаки условия лучше, - говорит Сергей Пылаев. - Не буду вдаваться в подробности, но если бы у меня не было места жить, я бы там жить не стал, лучше бы нору себе выкопал.

Другой сосед, не пожелавший представиться, внес чуть больше ясности:

- Зашел я туда однажды, а там нары голые, только какой-то тряпкой прикрыты, а на них человек лежит, стонет...

То есть организация работала официально, а сам дом милосердия был нелегальным. Кузбасский следком уже установил, что его деятельность велась без заключения договоров и уставных документов.

Под завалами в сгоревшем доме нашли тела 22 человек. Фото: Алена КИХАЕВА

Соседи утверждают, что не все постояльцы там жили бесплатно. Некоторые, кто получал пенсию, отдавали ее организаторам дома милосердия. Косвенно эту информацию подтвердили и в администрации правительства Кузбасса. Во время внеочередного заседания комиссии по ЧС, собравшейся из-за трагедии, министр соцзащиты региона Елена Федюнина сообщила, что этот приют для бездомных выявили только в 2022 году. А в октябре на эту организацию поступили жалобы, что у ее подопечных изымают документы и банковские карты. Соцзащита обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушениях прав человека, и следствие занялось проверкой информации. Правда, чем закончилась проверка, пока неизвестно.

МЧС России, к слову, отчитались, что их представитель тоже не смог попасть в здание 7 декабря: его просто не пустили. А спустя две с половиной недели ночной пожар унес жизни 22 человек, еще шесть - пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. Причиной трагедии стала неправильная эксплуатация печного отопления.

31-летнего пастора, организовавшего дом милосердия, уже задержали. Прямо возле места трагедии, куда он приехал сразу после звонка полицейского, сообщившего ему о пожаре. Следователи предъявили мужчине обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.