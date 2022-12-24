В Кемерове организатору приюта, где произошел пожар, предъявили обвинение

Фото с места пожара Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове организатору приюта, в котором при пожаре погибли 22 человека и еще шесть пострадали, предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

31-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Известно, что мужчина арендовал частный дом в Заводском районе и организовал в нем социальный приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дом обогревался угольным котлом. Накануне котел сломался, и жильцы сообщили об этом организатору приюта, однако тот не предпринял никаких мер, чтобы отремонтировать оборудование. Кроме того, следователи выяснили, что мужчина оказывал услуги без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности. Все это и привело к трагедии. Напомним, что по данным МЧС, пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Мужчину задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным «Комсомолки» обвиняемым является пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.

Следователи продолжают работать на месте происшествия и допрашивать свидетелей, в том числе собственницу помещения. По делу назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.

Напомним, что 24 декабря в 3:30 поступило сообщение о пожаре в частном доме. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили тела 20 погибших. Позже были найдены останки еще двух человек. Таким образом количество жертв пожара составляет 22 человека. Еще шесть постольцев пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. После трагедии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил проверить все организации, стационарно оказывающие социальные услуги.