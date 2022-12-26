«О приюте все знали»: адвокат пастора - организатора дома милосердия в Кемерове, где погибли 22 человека, сделал неожиданное заявление

Ближайшие два месяца Андрей Смирнов проведет под стражей. Фото: Следственный комитет / телеграм.

Адвокат организатора нелегального дома милосердия в Кемерове, где в ночь на 24 декабря из-за пожара погибли 22 человека и пострадали еще шестеро, заявила на суде, что о приюте знали и медики, и полиция, и все контролирующие органы, по крайней мере Заводского района, где и находится улица Таврическая.

В приют для людей с трудной жизненной ситуацией, который хотя и не был оформлен должным образом, привозили людей, в том числе из больниц.

- Привозили, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся с мест лишения свободы, которым буквально некуда было идти. Там были безногие. Он оказывал помощь, организовывал питание, ночлег. Буквально все это было на нем, - сообщил суду адвокат пастора, добавив, что в конце 2021 года в приюте прошли всевозможные проверки, включая прокурорскую и пожнадзора.

Напомним, ранее - во время внеочередного заседания региональной комиссии по ЧС - министр соцзащиты Кузбасса Елена Федюнина сообщила, что в конце 2021 года в открытых источниках появились жалобы на этот приют, что там нарушаются права человека, в частности, у постояльцев забирают документы и деньги. Поступившие обращения взяли на проверку правоохранительные органы, но ее результаты до общественности не довели.

Сам же 31-летний пастор евангельской церкви Андрей Смирнов заявил, что организованный им дом милосердия работал три года. Мужчина, по мнению следователей, осознавал, что здание не соответствует никаким нормам безопасности, однако продолжал оказывать услуги по проживанию. В понедельник, 26 декабря, пастор в суде, где ему избиралась мера пресечения, полностью признал вину в преступлении, в котором его обвиняют - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По решению суда, его отправили под стражу на ближайшие два месяца - до 24 февраля 2022 года.

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