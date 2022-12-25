Власти Кузбасса проверят информацию о работе секты в сгоревшем доме милосердия

Дом милосердия, сгоревший 24 декабря, организовал пастор-евангелист. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Власти Кузбасса проверят сигналы о работе секты на базе сгоревшего в Кемерово дома милосердия, который сначала называли домом престарелых. Пожар на улице Таврической начался ночью, в доме находились 28 человек - пожилые, инвалиды. Из-под завалов достали 22 погибших. Выжили лишь шестеро, при этом двое сейчас в тяжелом состоянии в больнице. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. Сначала СМИ объявили о возгорании в доме престарелых, позже выяснилось, что организация никак не была зарегистрирована. Здание, на первом этаже которого находился магазин кормов для животных, на втором - некое «общежитие», снимал у хозяйки пастор Евангелической церкви Андрей Смирнов. Его задержали уже днем в субботу 24 декабря. На допросе мужчина признался, что о пожаре узнал от полиции.

Соседи не стали скрывать свое отношение к приюту, который был в здании. Они рассказали, что условия проживания в нем были ужасные. Нашлись и те, кто вспомнил, что постояльцы жаловались на неисправный котел или печь. Еще год назад, осенью 2021 года, в социальных сетях уже появлялись жалобы на заведение, организаторов приюта обвиняли в создании секты. Тогда проводилась проверка по этому поводу, но каких-то результатов обнародовано не было. Министр социальной защиты Кемеровской области попросила следственный комитет еще раз проверить информацию о секте и данные о нарушении прав человека в заведении по данному адресу. На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности она и сообщила о поступавших сигналах:

- В октябре 2021 года появилась информация в открытых источниках о нарушении прав граждан, сообщалось, что по данному адресу находится секта, у людей изымают документы. Направлена информация в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, - отметила она.

В региональном МЧС ранее сообщили, что в начале декабря проверить помещение собирался Госпожнадзор, но арендатор помещения внутрь его не пустил. Доктор технических наук, профессор, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробко на радио «КП» рассказал: «Кто виноват - это классический вопрос. Но нужно разбираться, как в каждом таком случае исправить нарушения пожарной безопасности».

- Ведь можно было обойтись без печи в этом случае? Можно. Речь идет о тех людях, которым сложно эвакуироваться. Нужно, чтобы была ответственность больше, - отметил эксперт.

Сам Андрей Смирнов в городе довольно известная фигура. Пастор также является организатором центра адаптации «Доброе дело», имеет собственный бизнес. У мужчины есть жена и ребенок. По некоторым данным он и сам сталкивался с необходимостью реабилитации и заявлял, что хочет помочь людям, попавшим в сложную ситуацию. Следствию предстоит разобраться, насколько тяжелыми были нарушения безопасности в данном здании. Ну, а власти также решили проверить все социальные учреждения Кузбасса.