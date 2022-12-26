Организатора незаконного приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека, отправили под стражу на два месяца

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Кемерове владельца сгоревшего незаконного приюта Андрея Смирнова отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки» из зала суда.

Сегодня в Центральном районном суде 31-летнему пастору евангельской церкви была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об аресте Смирнова ходатайствовал СК РФ по Кемеровской области.

- Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24 февраля, - сообщил корреспондент «Комсомолки».

Напомним, что страшный пожар в частном доме на Таврической улице произошел ночью 24 декабря. В сгоревшем доме сотрудники МЧС обнаружили тела 22 постояльцев. Еще шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами. Следователи установили, что социальный приют работал нелегально, без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности.

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