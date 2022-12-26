В Кемерове задержан инспектор МЧС, который должен был проверить сгоревший приют

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В Кемерове задержан инспектор МЧС, который должен был проверять сгоревший частный дом, оборудованный под социальный приют. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» из зала Центрального районного суда, где сейчас проходит избрание меры пресечения организатору дома милосердия Андрею Смирнову.

По версии следствия, Роман Плет, являющийся государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России, не организовал и не провел внеплановую проверку требований пожарной безопасности в доме на улице Таврической. Мужчине предъявлено обвинение в халатности (ч.3 ст.293 УК РФ).

Сегодня инспектору изберут меру пресечения. Заседание пройдет в Центральном районном суде Кемерова.

Напомним, что пожар произошел в частном доме, нелегально оборудованном под социальный приют, ночью 24 декабря. В огне погибли 22 постояльца. Организатором дома милосердия являлся 31-летний пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Ему было предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших смерть двух или более лиц. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основной из них является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По данным кузбасского следкома, в здание, где находился приют, накануне сломался угольный котел. Жильцы сообщили пастору об этом, но тот не предпринял никаких действий для ремонта.