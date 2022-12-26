Организатор сгоревшего приюта в Кемерове, в котором погибли 22 человека, полностью признал свою вину

Сегодня суд избирает меру пресечения 31-летнему пастору Фото: Алена КИХАЕВА

Пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, организовавший в Кемерове дом милосердия для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, полностью признал свою вину. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» из зала Центрального районного суда, где сейчас проходит избрание меры пресечения.

31-летнему пастору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По словам следователя СК РФ по региону, Смирнов во время допроса признал вину в инкриминируемом деянии.

В ходе заседания следователи предъявили суду свои аргументы, настаивая на заключении Смирнова под стражу. По их версии, пастор оказывал услуги по уходу за престарелыми, инвалидами не на благотворительных началах, а ради прибыли. В 2019 году он снял дом в 180 квадратных метров, в октябре поселил туда первых постояльцев. По мнению следователей, мужчина осознавал, что требованиям пожарной безопасности дом не соответствует.

- Ему было известно обо всех нарушениях, но от потребителей своих услуг он информацию скрывал. Предвидя, что это грозит смертью, он самонадеянно продолжал оказывать услуги, - рассказал следователь. Также он отметил, что у Смирнова были устные договоренности с социальными работниками и контролирующими органами.

Сторона обвинения настаивает на заключении мужчины под стражу, учитывая его прошлое (напомним, он уже был судим за хищение). У пастора трое детей: восемь месяцев, четыре года и 15 лет.

Напомним, страшный пожар произошел на Таврической улице ночью 24 декабря. В социальном приюте, организованном в частном доме, находились 28 человек - все они спали. В результате пожара погибли 22 постояльца. Шестерым удалось спасти, двое из них находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. Выяснилось, что приют работал нелегально. По факту пожара следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям.