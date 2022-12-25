Основной версией пожара в кемеровском доме милосердия, погубившем 22 человека, назвали неисправность электрооборудования

Во время пожара погибли 22 человека. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На совещании в Кемерове, состоявшемся в ходе визита двух замминистров чрезвычайного ведомства в столицу Кузбасса, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский озвучил предварительные причины пожара в доме милосердия на улице Таврическая, который унес жизни 22 человек, еще шесть - попали в число пострадавших.

По словам замминистра, который лично побывал на месте трагедии и своими глазами осмотрел его, на данный момент имеется несколько версий произошедшего. Основной из них на воскресенье, 25 декабря, стала нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отметим, что в первые часы после пожара, в качестве вероятной причины называлась неправильная эксплуатация печи.

- Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна, - заявил Александр Супруновский. - Окончательные выводы можно будет делать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета.

На данный момент спасатели завершили работу по разбору завалов, на месте пожара проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее кузбасский следком во время предварительного расследования установил, что здание, где находился приют для людей в трудной жизненной ситуации, обогревалось с помощью угольного котла. Накануне произошедшего жильцы сообщили пастору, организовавшему дом милосердия, что котел неисправен, однако тот не предпринял никаких действий для ремонта оборудования.

Организатор дома милосердия уже задержан, ему предъявили обвинение в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, что и привело к массовой гибели людей.