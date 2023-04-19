«Ангел-Хранитель» будет на рок-сессии «Май Метал» в Кузбассе

На рок-сессии «Май Метал», которая состоится в центре отдыха «Салаирские плесы» 27 мая, выступит коллектив «Ангел-Хранитель». Об этом сообщили организаторы в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Рок-сессия пройдет 27 мая в 19:00 в центре отдыха «Салаирские плесы». Вход свободный.

Группа «Ангел Хранитель» объединяет в себе гитарные рифы от хеви-металл и мрачные мистические баллады. Эпическое повествование с мощнейшим звуком заставит качать головой в такт так, как никогда раньше. На рок-сессии «Ангел-Хранитель» сыграет как уже полюбившиеся хиты, так и новейшие композиции из альбома «Преступления и наказания».

Напомним, что в рок-сессии «Май Метал» примут участие легенды отечественной фолк-андеграунд сцены. Одним из хэдлайнеров фестиваля станет фолк рок группа «Толль гнет ель». Имена остальных участников «Май Метал» пока держатся в секрете. За новостями предстоящей майской рок-сессии можно следить на страницах проекта в телеграм-канале и «ВКонтакте».