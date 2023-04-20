На шахте «Распадской» в Кузбассе начали восстановительные работы по ликвидации последствий пожара

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На шахте «Распадской» в Кузбассе начались восстановительные работы по ликвидации последствий пожара, который произошел вчера, 19 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе.

- По состоянию на 14.00 20 апреля года все задачи, поставленные руководителем оперативного штаба по ликвидации ЧС, губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, выполнены, - сообщили журналистам, отметив, что подразделения ВГСЧ и другие специальные службы возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Сейчас температура и газовый состав рудничной атмосферы на шахте находятся в пределах нормы и не представляют угрозы жизни и здоровью горняков. На предприятии приступили к восстановительным работам по ликвидации последствий пожара. Подчеркивается, что ущерб от ЧП минимальный.

Власти также сообщили, что на шахте создана комиссия по расследованию инцидента.