В Кузбассе пьяного мужчину, ворвавшегося в школу с ружьем, отправили в СИЗО

Фото: архиви "КП" Фото: Василий Вахрин

В Новокузнецке мужчину, который проник на территорию школы с пневматическим ружьем, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

25-летнего горожанина обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением оружия. В материалах суда сказано, что мужчина, будучи нетрезв, зашел в школу и демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников. В результате его действий школа была эвакуирована.

Суд арестовал новокузнечанина до 18 июня 2023 года.