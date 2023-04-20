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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 7:55

В Кузбассе пьяного мужчину, ворвавшегося в школу с ружьем, отправили в СИЗО

Хулигана арестовали на два месяца
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архиви "КП"

Фото: архиви "КП"

Фото: Василий Вахрин

В Новокузнецке мужчину, который проник на территорию школы с пневматическим ружьем, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

25-летнего горожанина обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением оружия. В материалах суда сказано, что мужчина, будучи нетрезв, зашел в школу и демонстративно наставлял пневматическое ружье на работников. В результате его действий школа была эвакуирована.

Суд арестовал новокузнечанина до 18 июня 2023 года.