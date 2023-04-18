Мужчина с ружьем пытался проникнуть в школу в Кузбассе

Школа в селе Красулино. Фото: соцсети.

В кузбасскую школу пытался проникнуть вооруженный мужчина. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в небольшой школе в селе Красулино Новокузнецкого района. 17 апреля во время занятий в здание образовательного учреждения попытался пройти неизвестный. Причем, в руках у молодого человека было ружье. Сотрудники школы сделали все, чтобы не пропустить мужчину к детям - преградили путь, закрыли двери и позвонили в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, первым на месте происшествия оказался участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району майор полиции Николай Желудков. Он задержал мужчину недалеко от школы. Хулиганом оказался 25-летний ранее судимый местный житель. При себе у подозреваемого было пневматическое ружье. Мужчина не мог объяснить причиину своего поступка, так как был сильно пьян.

Для разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Теперь местному жителю грозит до семи лет лишения свободы.

Это не первый случай за последнее время в Кузбассе, когда неизвестные пытаются проникнуть в школы. Так, в середине февраля в Кемерове посторонний мужчина беспрепятственно зашел в школу в Центральном районе и сел за парту с учеником. Ранее в Новокузнецке подозрительный горожанин проникал в школы и детские сады, ходил по коридорам и что-то высматривал. Во всех случаях мужчины были задержаны.