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НовостиОбщество2 мая 2023 4:26

В Кузбассе проезд в общественном транспорте временно стал бесплатным для пенсионеров

Воспользоваться этой льготой можно с понедельника по четверг
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кузбассе с 1 мая по 1 октября вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом напомнили в администрации Кемерова.

Льгота будет действовать с понедельника по четверг включительно. Бесплатным для людей пенсионного возраста станет проезд в городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также в пригородных электропоездах.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 30 апреля в Кузбассе выросла стоимость проезда в общественном транспорте.