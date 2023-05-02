В Кузбассе проезд в общественном транспорте временно стал бесплатным для пенсионеров

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кузбассе с 1 мая по 1 октября вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Об этом напомнили в администрации Кемерова.

Льгота будет действовать с понедельника по четверг включительно. Бесплатным для людей пенсионного возраста станет проезд в городских и пригородных автобусах, городском наземном электрическом транспорте, а также в пригородных электропоездах.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 30 апреля в Кузбассе выросла стоимость проезда в общественном транспорте.