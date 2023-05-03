В МЧС предупредили кузбассовцев о высокой пожароопасности

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Кузбасса призвали жителей строго соблюдать требования противопожарного режима в связи с прогнозируемыми погодными условиями.

По данным Кемеровского гидрометцентра, с 3 по 5 мая в регионе ожидается сухая и теплая погода. В отдельных районах (Юргинском, Яйском, Мариинском, Тяжинском, Топкинском, Промышленновском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском районах, Березовском и Тайгинском городских округах) прогнозируется высокая пожароопасность - 4-го класса горимости.

- В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности: использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора сейчас категорически запрещены, - отметили в МЧС Кузбасса.

Напомним, что в регионе с 15 апреля по 1 июня введен особый противопожарный режим. За нарушение требований полагается штраф: для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей, для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей.