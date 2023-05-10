Еще в одном кузбасском городе объявили о завершении отопительного сезона

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко.

В Анжеро-Судженском городском округе с сегодняшнего дня коммунальщики начнут прекращать подачу тепла. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

По его словам, устойчивая температура воздуха более пяти суток (выше +8 градусов) позволяет завершить отопительный сезон.

При этом отключение батарей будет проходить поэтапно. Так, 10 мая подача тепла будет остановлена для организаций социальной сферы без круглосуточного пребывания. Это не касается детских садов – в них батареи начнут остывать с 12 мая.

- 15 мая отключение отопления произойдет во всех многоквартирных домах, а также объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, - отметил Александр Рыбалко.

Напомним, что 10 мая отопительный сезон завершается в Березовском.