В Кузбассе организована «прямая линия» по профилактике клещевого энцефалита

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с 15 по 26 мая организована «горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу.

В ведомстве напомнили, что наш регион является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Кровопийц, которые переносят эту болезнь, можно встретить во всех территориях Кузбасса. В этом году от клещей уже пострадали 2 995 человек, в том числе 654 ребенка.

Свои вопросы по профилактике клещевого энцефалита жители смогут задать специалистам отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по телефону 8(3842)-36-78-56, 36-73-18; начальнику отдела эпидемиологического надзора Новоселовой Маргарите Владимировне по телефону 8(3842)-36-68-46. Звонить можно в рабочие дни с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.

Также можно обратиться в Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

Кроме того, на вопросы ответят специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» по телефону 8(3842) -64-11-12. Вопросы принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни.