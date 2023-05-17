Снег и град выпали в середине мая в Кузбассе

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекциии Кузбасса.

Нетипичные для середины мая осадки наблюдались в разных территориях области. Так, о майском снеге сообщили жители Рудничного района Кемерова. Град был зафиксирован в Крапивинском районе. ГИБДД Кузбасса опубликовала в своем телеграм-канале фотографию с трассы, на которой видны побелевшие поверхности.

- Град, мокрое дорожное покрытие. Соблюдайте ПДД! – призвали автомобилистов в Госавтоинспекции.

Напомним, что в середине недели прогнозировалась прохладная погода. В ночь на четверг в регионе похолодает до 0...-5 градусов, днем будет около +12 градусов. Пятничное утро теплом не порадует, но днем отметки на термометрах начнут повышаться и все выходные погода будет теплой.