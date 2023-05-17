Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП в Кузбассе, в котором погибла судебный пристав

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области просят оказать содействие в установлении очевидцев смертельной аварии.

16 мая в Новокузнецком районе произошло ДТП с участием «Шевроле Нива», за рулем которой сидел 66-летний мужчина, и «Лада Калина» под управлением 33-летней женщины. В результате столкновения погибла 33-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина». Она, как и водитель легковушки, являлась судебным приставом-исполнителем.

Следователи следственного отдела по Новокузнецкому району просят откликнуться очевидцев ДТП: пешеходов, водителей, в том числе, у которых имеются записи видеорегистраторов. Звонить необходимо по телефонам: (384–3)45-88-14, 8-906-984-48-63.

Напомним, что по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.