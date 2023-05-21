В Кемерове досрочно открыли движение по улице Тухачевского

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня, 21 мая, в Кемерове досрочно открыли сквозное движение по улице Тухачевского. Об этом сообщили в городской администрации.

Ночью в субботу, 20 мая, было ограничено движение автомобилей сразу на двух перекрестках: Тухачевского - Гагарина и Тухачевского - Сибиряков-Гвардейцев. Все выходные рабочие укладывали там инженерные сети в рамках комплексного развития территории заискитимской части города.

Планировалось, что движение будет открыто в 00.00 понедельника, 22 мая, однако это удалось сделать раньше.