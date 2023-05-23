Жителя Кузбасса обязали выплатить почти полмиллиона рублей за ДТП, которое он не совершал

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Российский Союз Автостраховщиков взыскал с жителя Кузбасса около полумиллиона рублей за ДТП, которое мужчина не совершал. Об инциденте рассказали ив Мариинском городском суде.

Авария случилась в июне 2018 года на загородной трассе. В результате ДТП погиб как водитель-виновник аварии, так и его пассажир. Позже выяснилось, что собственником машины на момент совершения ДТП являлся другой человек - житель Мариинска. Мужчина ранее продал автомобиль по гражданскому правовому договору другому человеку, а тот, в свою очередь - водителю, который разбился в аврии. При этом переход права собственности после двух продаж автомобиля зарегистрирован не был. Также не была застрахована по полису ОСАГО гражданская ответственность собственника машины.

Российский Союз Автостраховщиков выплатил родственнику погибшего пассажира компенсацию в размере 475 тысяч рублей. Но после того, как владелец машины нашелся, то потребовал всю выплаченную сумму с него. Мариинец отказался добровольного погашать образовавшуюся задолженность, тогда Российский Союз Автостраховщиков и обратился в суд. Суд встал на сторону РСА и обязал мужчину выплатить возмещение компенсационной выплаты в размере 475 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере около 8 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным решением, мариинец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда на днях оставила решение Мариинского городского суда без изменения.

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