Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбассе утвердили порядок предоставления жилищных займов участникам СВО. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Сергея Цивилева.

Военнослужащим нужно обращаться в комиссию по рассмотрению заявлений на получение займов и социальных выплат в администрации по месту жительства либо той территории, где они планируют обзавестись жильем. Обязательное условие – нуждаемость в улучшении жилищных условий. Рассматривать заявление комиссия будет не более 20 рабочих дней.

Напомним, что кредит предоставляется без первоначального взноса на срок до 20 лет под 3% годовых

Проконсультироваться по вопросам получения займов можно, обратившись на «горячую линию» министерства строительства региона по телефонам: 8-905-074-94-32, 8(3842)58-71-64.