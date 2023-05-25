В Кузбассе сотруднице Роспотребнадзора предъявили обвинение в получении взятки

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе 32-летней начальнице юридического обеспечения Роспотребнадзора предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, с сентября 2021 года по январь 2023 года женщина каждый месяц получала от предпринимателя деньги за юридическое сопровождение его фирмы при взаимодействии с органами Роспотребнадзора.

О незаконной деятельности юристки стало известно сотрудникам ГУ МВД по Кемеровской области и регионального УФСБ. В квартире обвиняемой прошли обыски. По ходатайству следователя суд отправил женщину под домашний арест.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, что ранее по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы глава Роспотребнадзора Кузбасса и начальница юридического отдела.