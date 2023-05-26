В Кемерове временно закроют сквозное движение на перекрестке Краснофлотская - Сибиряков-Гвардейцев

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на пять дней будет закрыто сквозное автомобильное движение на пересечении улиц Краснофлотской и Сибиряков-Гвардейцев в связи со строительными работами. Об этом предупредили в администрации города.

Ограничения буду действовать с 26 мая до 30 мая. За это время строители проложат трубы ливневой канализации в рамках комплексного развития территории заискитимской части города. Напомним, что на прошлой неделе такие работы велись пересечениях улицы Тухачевского с Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев.

На время перекрытия автомобилисты смогут объехать участок по маршрутам с выездом на Пионерский бульвар или ул. 9 Января. Со стороны Заводского района - по улицам Веселой, Радужной, со стороны Центрального района – через Гвардейскую улицу.

При этом ко всем домам на прилегающей к перекресткам территории проезд будет обеспечен.