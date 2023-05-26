На выходных в Кемерове перекроют участок улицы Гагарина

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове на выходных будет перекрыт участок улицы Гагарина (на пересечении с Терешковой) в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Вечером в пятницу, 26 мая, специалисты начнут на этом участке ремонт теплосетей – будет произведена замена трубопроводов под дорогой. Ограничения для транспорта будут действовать до 6 часов утра понедельника, 29 мая.

Напомним, что в Кемерове с 26 мая закрывается на четыре месяца сквозной проезд по улице Стройотрядовской в связи с реконструкцией участка тепловой сети.