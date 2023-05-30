В Кемерове на пять дней сдвинули сроки отключения горячей воды жителям двух районов

Сроки отключения воды жителям Ленинского и Центрального районов Кемерова сдвинули по технической причине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июня в Кемерове должен был стартовать второй этап гидравлических испытаний – горячую воду на две недели планировали отключить у потребителей Центрального района и части Ленинского. Эти работы необходимы для выявления и ремонта проблемных мест на сетях.

Отключение воды в квартирах кемеровчан проводится согласно утвержденному графику. Напомним, первыми повозиться с чайниками и тазиками пришлось потребителям Ленинского района, большей части Заводского района, части Центрального, а также всего Рудничного района. У жителей этих районов горячей воды не было с 17 по 30 мая.

А вот у жителей Центрального и Ленинского района, которые уже приготовились к тазикам, сроки отключения горячей воды сдвинулись на целых пять дней - с 5 по 18 июня.

Как пояснили в СГК, причина переноса техническая - увеличился объем работ в тепловой камере для подключения временного трубопровода на проспекте Химиков, где этим летом собираются убирать воздушную теплотрассу.

Остальной график отключения горячей воды в Кемерове остался без изменений.

Список улиц, где с 5 по 18 июня будет отключена горячая вода:

Центральный район: (заискитимская часть) в границах: р. Искитимка, четная сторона ул. Соборная до ул. Луговая, ул. Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар от ул. Луговая до пр. Октябрьский, пр. Октябрьский до ул. Волгоградская, ул. Волгоградская от пр. Октябрьского до пр. Притомский.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): кв. 3 (пр. Ленина, 66, 66б, б-р. Пионерский, 10а, 12, 12а, 14, пр. Октябрьский, 9, 11), кв. 5, 7, 7а, 9 (только пр. Октябрьский, 65, 59), 11 (от ТК-17-14), кв. 12, 12а, 15, 15а, Областная клиническая больница. Офисный центр (только пр. Ленина, 90/1, 90/2, пр. Октябрьский, 57, 53, 53/1, 53/2, 53/3).

Ленинский район: в административно-территориальных границах.

Кварталы Ленинского района: кв.16, 16А, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (кроме ул. Ворошилова, 22а), 32 (б-р. Строителей, 47/1, 53, 53а, ул. Марковцева, 8, 10), кв.64, 68, 72, 74.

Пос. «Металлплощадка». Дома кв. 14: пр. Ленина, 128а, 130, 130а, 130а/1, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а, б-р. Строителей, 11, 13, 15, пр. Октябрьский, 67в, 71а, 71, 73а, 73б, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б.