В Кузбассе школьника наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения»

Фото: МЧС Кузбасса.

Семиклассника из Осинников Артема Наймана наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Награду юному герою вручил начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу Алексей Шульгин.

«Комсомолка» рассказывала подробно об этой истории. В марте этого года Артем увидел горящий дом и, зная, что внутри находятся дети, бросился на помощь. Семиклассник вывел двоих детей из полыхающей постройки. Прибывшие подразделения МЧС России потушили пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил Артема медалью «Надежда Кузбасса».