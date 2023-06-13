В Кузбассе школьника наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения»

Фото: МЧС Кузбасса.
Семиклассника из Осинников Артема Наймана наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Награду юному герою вручил начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу Алексей Шульгин.
«Комсомолка» рассказывала подробно об этой истории. В марте этого года Артем увидел горящий дом и, зная, что внутри находятся дети, бросился на помощь. Семиклассник вывел двоих детей из полыхающей постройки. Прибывшие подразделения МЧС России потушили пожар. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил Артема медалью «Надежда Кузбасса».