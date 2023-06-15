Причиной смерти семилетнего ребенка в Кузбассе мог стать съеденный арбуз

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Причиной отравления семилетнего ребенка в Кузбассе мог стать съеденный накануне арбуз. Такую версию выдвигают местные жители.

После новости о страшной трагедии, произошедшей накануне в Кузбассе – в больнице скончался семилетний мальчик, поступивший с симптомами отравления – в соцсетях стало распространяться голосовое сообщение о том, что причиной гибели ребенка могло стать отравление арбузом.

Женщина, представившая знакомой родителей мальчика, рассказала на аудиозаписи, что вечером 9 июня семья купила арбуз в одном из супермаркетов. Ночью детям стало плохо - у двух братьев началась рвота, а затем судороги. Мальчиков госпитализировали, один из них пошел на поправку, а второму стало хуже, он впал в кому. Ребенка перевезли в кемеровскую больницу. Но спасти его не удалось.

Напомним, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.